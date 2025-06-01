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16:18, 1 июня 2025Россия

«Отец-герой» 30 детей от разных женщин ответил на обвинения Останиной в блуде

Отец 30 детей заявил, что ему неважно мнение Останиной, назвавшей его похотливым
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: страница «Администрация Колтушского городского поселения» во Вконтакте

Председатель Совета депутатов Колтушей в Ленинградской области Эдуард Чирко, которого наградили званием «Отец-герой» за 31 ребенка от разных женщин, ответил на обвинения в блуде. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала его похотливым самцом, на что мужчина заявил, что мораль СССР ушла в прошлое и ему неважно мнение Останиной, поскольку ей уже 70 лет и она не многодетная мать.

«Россия — страна не только матерей-одиночек, но еще и одиноких женщин. Убыль населения за 2024 год 496 тысяч человек, пусть об этом думают», — подчеркнул Чирко и добавил, что властям стоит задуматься о награждении достойных мужчин.

По его мнению, в России отцы часто остаются не при делах, притом что они тоже растят и обеспечивают детей, а также матерей.

Ранее Нина Останина заявила, что поведение Чирко — это не про отцовство, а про блуд. Кроме того, спикер назвала это ударом по институту семьи. «Я сомневаюсь, что этот "герой" воспитывает 31 ребенка, одинаковое внимание им уделяет», — отметила депутат.

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