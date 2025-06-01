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02:51, 1 июня 2025Россия

Пассажиров пострадавшего при ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР

Пассажиров поезда, пострадавшего при ЧП в Брянской области, доставили в ПВР
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Пассажиры поезда №86, следовавшего из Климова в Москву, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР), организованный на станции Выгоничи. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Из ПВР их доставят на вокзал Брянск-Орловский. Уже оттуда они смогут продолжить поездку на резервном поезде Брянск — Москва. «Пассажиров обеспечат питанием и водой», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что их будут сопровождать медицинские бригады.

Предварительно, причиной обрушения моста мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Официально версия подрыва пока не подтверждалась.

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