Пассажиров пострадавшего при ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР

Пассажиров поезда, пострадавшего при ЧП в Брянской области, доставили в ПВР

Пассажиры поезда №86, следовавшего из Климова в Москву, эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР), организованный на станции Выгоничи. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Из ПВР их доставят на вокзал Брянск-Орловский. Уже оттуда они смогут продолжить поездку на резервном поезде Брянск — Москва. «Пассажиров обеспечат питанием и водой», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что их будут сопровождать медицинские бригады.

Предварительно, причиной обрушения моста мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Официально версия подрыва пока не подтверждалась.