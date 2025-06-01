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11:31, 1 июня 2025Россия

Политолог назвал меры по поддержке семей с детьми главной ценностью политики Путина

Никита Ляховецкий оценил вклад Путина в создание системы поддержки детей
Григорий Гончаров (Райтер)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Россия — страна счастливого детства. Нигде не делается столько для рождения и развития детей: от материнского капитала и льготной ипотеки до строительства школ и детских садов. Об этом в преддверии Дня защиты детей в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Никита Ляховецкий.

Эксперт напомнил, что в 2019 году президент России Владимир Путин инициировал создание национального проекта «Образование», который объединил 10 федеральных программ. По словам Ляховецкого, основная цель проекта — войти в десятку стран с самым высоким уровнем образования.

«За пять лет реализации нацпроекта построено более 1 600 школ общей мощностью более миллиона мест, в том числе свыше 1 200 школ почти на 800 тысяч учеников. Создано более 1,4 миллиона новых мест дополнительного образования. В 5 859 школах обновлены условия для занятий физической культурой и спортом», — уточнил он.

Кроме того, политолог сообщил, что в стране функционируют почти 20 тысяч центров образования «Точка роста» и 464 детских технопарка «Кванториум», из которых 329 размещены на базе общеобразовательных учреждений. В 900 специализированных школах обновлена материальная база для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы не потеряли молодое поколение. Благодаря поддержке Путина создано “Движение первых”, которое к началу года объединило 11 миллионов детей. Эта организация помогает ребятам развивать способности, проявлять таланты, формировать чувство сопричастности к истории своей страны», — подчеркнул Ляховецкий.

Он напомнил, что по инициативе главы государства запущены также новые национальные проекты — «Семья» и «Молодежь и дети». По мнению политолога, они направлены как на поддержку родителей, так и на помощь детям в реализации себя и поиске жизненного пути.

«Национальный проект “Молодежь и дети” объединяет все действующие меры поддержки, предоставляемые государством. Его цель — формирование нового поколения граждан, патриотичных, ответственных, способных обеспечивать развитие и суверенитет России», — заключил эксперт.

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