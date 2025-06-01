Россиянка описала отпуск в круизе по Карибам фразой «вокруг одни похотливые пенсионеры»

«Лента.ру»: Россиянка рассказала о приставании похотливых иностранцев в круизе

Российская путешественница, отдохнувшая в круизе по Карибским островам, описала публику на корабле фразой «вокруг одни похотливые пенсионеры». Своими впечатлениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам 25-летней жительницы Москвы, она провела отпуск на 19-этажном лайнере из Майами с семьей и за неделю посетила несколько островов — Багамы, Ямайку и Кайманы. «Там были и казино, и театр, и несколько ресторанов, баров, кино под открытым небом, спортзал с видом на океан, шикарные каюты и очень вкусная еда. В общем, все по высшему классу. Я не ожидала, что буду в таком восторге», — поделилась эмоциями девушка.

Тем не менее, публика разочаровала москвичку. Она рассказала, что рассчитывала на то, что молодежи будет больше. «К сожалению, на корабле были в основном молодые пары либо пожилые иностранцы. Причем ко мне постоянно приставали какие-то пьяные похотливые пенсионеры. Это очень раздражало. Как будто им непонятно, что я не собираюсь с ними общаться», — возмутилась россиянка.

Она добавила, что в такие путешествия идеально отправляться большой компанией друзей или с любимым человеком — так получится провести время веселее.

Ранее россиянка рассказала, что познакомилась с пожилыми американцами и узнала размер их пенсии — свою реакцию она описала словом «шок». По словам девушки, они получают около 900 тысяч рублей и часто путешествуют, особенно на круизных лайнерах.