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01:16, 1 июня 2025Россия

В МЧС оценили ситуацию на месте крушения поезда в Брянской области

МЧС: Усилия на месте крушения поезда направлены на поиск и деблокирование людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Shot

Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

На данный момент основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей. Все пассажиры поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются врачами, оценили в ведомстве.

«Они будут направлены в пункт временного размещения. В зоне проведения работ сосредотачивается инженерная техника и краны», — заявили в МЧС.

По данным ряда каналов, причиной обрушения моста мог стать подрыв. По одной из версий, было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Мост рухнул на железнодорожный состав.

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