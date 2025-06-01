Заключенные спасли женщину и троих детей после торнадо

В США заключенные спасли семью, застрявшую в доме после торнадо

В штате Оклахома, США, заключенные расчистили дорогу для семьи, застрявшей в сельском доме после торнадо. Об этом пишет People.

Женщина с тремя детьми неделю не могла выехать из дома в округе Питтсбург. Ураган завалил единственную дорогу в окрестностях, и власти не успевали расчистить ее. Даже бригады, присланные из соседних округов, не спасли ситуацию. Тогда местному комиссару Майку Хейнсу и позвонила Маргарет Грин, возглавляющая исправительный центр в округе Атока. Она предложила прислать на помощь 10 заключенных, и он согласился.

По словам Хейнса, заключенные работали под пристальным наблюдением. Вооружившись бензопилой, они расчистили дорогу спустя восемь часов. Хейнс отметил, что без их помощи это заняло бы в два раза больше времени. Он заявил, что заключенные продолжат работать вместе с местными властями, пока вся инфраструктура округа не будет восстановлена.

Грин призналась, что гордится своими подопечными. «Это дает им цель и показывает, что они все еще могут оказывать положительное влияние», — отметила она. Заключенные поддержали ее мысль. «Если вы позволите нам искупить свою вину, мы действительно сможем вернуться и стать хорошими членами общества», — подчеркнул один из них.

Ураган пронесся по округу Питтсбург 19 мая. Он повредил линии электропередач, нарушил водоснабжение и разрушил дома. Спасательные работы все еще ведутся.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, семья спасла внука, пострадавшего во время урагана «Хелен», благодаря собаке. Она нашла его в горе щебня и позвала спасателей.

