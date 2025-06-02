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20:10, 2 июня 2025Ценности

52-летняя Хайди Клум снялась в рекламе бикини

52-летняя супермодель Хайди Клум снялась в рекламе бикини бренда Calzedonia
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Хайди Клум

Хайди Клум. Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в рекламе итальянского бренда нижнего белья и пляжной одежды Calzedonia. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость примерила для видео несколько бикини. Так, она прошлась перед камерой в леопардовом комплекте, который включал в себя топ с треугольными чашками и трусы с завышенной талией.

В то же время манекенщица надела фиолетовый купальник, состоявший из бюстгальтера с косточками и V-образных трусов. Кроме того, она продемонстрировала голубой, коричневый и бордовый фасоны. «Для твоего идеального лета», — указала в подписи автор поста.

В апреле Хайди Клум и ее дочь Лени Клум снялись в нижнем белье для рекламы бренда Intimissimi.

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