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13:25, 2 июня 2025Силовые структуры

Бастрыкин взял на контроль расследование нового нападения на фельдшера скорой помощи

Глава СК взял на контроль дело о нападении на девушку-фельдшера в Петербурге
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о новом нападении на 25-летнюю девушку-фельдшера в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили информационном центре ведомства.

По данным следствия, нападение произошло 29 мая на Среднем проспекте. Тогда пьяный мужчина беспричинно ударил пострадавшую, приехавшую к нему на вызов в составе бригады скорой помощи. Следствие инициировало вопрос о передаче возбужденного в отношении фигуранта дела из МВД в свое производство.

18 марта в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников скорой помощи. 16 марта в полицию поступило сообщение о нападение на 35-летнюю фельдшера и 61-летнего водителя скорой помощи на Афонской улице. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на приехавших на вызов медиков во дворе дома напали 30-летняя местная жительница и ее 29-летний брат.

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