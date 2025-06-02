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11:53, 2 июня 2025Силовые структуры

Бизнесмен получил десятки миллионов на развитие российского туризма и потратил их на себя

Бизнесмена заподозрили в хищении 22 млн рублей на развитие кемпинга в Кузбассе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ORIONF / Shutterstock / Fotodom  

Сотрудники силовых структур задержали бизнесмена, который похитил 22 миллиона рублей из бюджета на развитие туризма в Кемеровской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кузбассу.

По данным ведомства, деньги предприниматель получил для строительства модульных кемпингов. Для этого он в августе 2022 года подал заявку на участие в программе по развитию туризма в регионе, предоставив поддельную банковскую выписку о наличии у него средств для софинансирования проекта. После перевода бюджетных денег на счет мужчина не реализовал проект, а миллионы потратил на собственные нужды.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Бизнесмен сотрудничает со следствием, на его счета и транспортное средство наложен арест.

Ранее СК завершил расследование дела о хищении 100 миллионов рублей сотрудниками российской оборонной компании.

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