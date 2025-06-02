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12:54, 2 июня 2025Силовые структуры

Двое россиян помогали мошенникам обманывать соотечественников на миллионы

В Петербурге ликвидирован узел телефонных мошенников, задержаны 2 ставропольцев
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ликвидировали узел связи телефонных мошенников, действовавших из-за рубежа, и задержали двух ставропольцев. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, жители Ставропольского края откликнулись на вакансию и приехали в Петербург, чтобы обеспечить техническую поддержку кол-центра. В дальнейшем через узел связи, который они оборудовали на съемной квартире, проходил массовый обзвон россиян и их обман.

Ущерб от действий аферистов составил 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Один из фигурантов сейчас находится в СИЗО, а второй – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее суд приговорил к шести годам колонии общего режима мошенницу из Уфы, которая под видом практикантки МВД смогла обмануть 12 человек на 12 миллионов рублей.

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