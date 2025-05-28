Мошенница обманывала россиян под видом практикантки из полиции

В Уфе лжепрактикантка МВД смогла обмануть 12 человек, в том числе силовиков

Суд приговорил к шести годам колонии общего режима мошенницу из Уфы, которая под видом практикантки МВД смогла обмануть 12 человек на 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, лжепрактикантка из полиции предлагала потерпевшим «юридическую помощь» и вытягивала из них деньги. Среди ее жертв были и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее женщину уже привлекали к ответственности за похожую схему. Тогда она подделала справку о возмещении одного миллиона рублей в качестве ущерба, но это не сработало.

Ранее в Санкт-Петербурге 77-летняя женщина-психиатр отдала мошенникам 32 миллиона рублей.