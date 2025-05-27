Отдавшая мошенникам 32 миллиона рублей россиянка оказалась психиатром

В Петербурге 77-летняя врач-психиатр отдала мошенникам 32 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге 77-летняя врач-психиатр отдала мошенникам 32 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

По данным канала, в период с 16 по 23 мая женщине звонили мошенники и представлялись сотрудниками ФСБ. Они убедили ее передать сбережения для якобы декларирования.

Россиянка отдала первому курьеру 100 тысяч евро, 50 тысяч долларов и четыре миллиона рублей. Спустя два дня второй курьер забрал у нее еще 10,8 миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила более 32 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции получили описание курьеров. Злоумышленников разыскивают.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули российскую пенсионерку на 32 миллиона рублей.