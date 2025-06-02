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11:42, 2 июня 2025Ценности

Экс-возлюбленная российского миллиардера спровоцировала слухи о расставании

Модель Перминова удалила фото с Романовым и спровоцировала слухи о расставании
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова спровоцировала слухи о расставании с манекенщиком Тарасом Романовым. К такому выводу фанаты пришли из-за ее страницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Выяснилось, что из соцсетей знаменитости пропали все фотографии с Романовым. Кроме того, сам мужчина также удалил снимки с Перминовой. По этой причине поклонники принялись высказывать свои предположения об их отношениях в комментариях под другими публикациями. «А куда пропал ваш мужчина?» — написала одна из пользовательниц сети.

Ранее Перминова высказалась о скоротечности романа с молодым манекенщиком Тарасом Романовым.

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