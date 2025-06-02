ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в российском регионе

УФСБ пресекло диверсию на железной дороге в Приморье

Сотрудники Управления ФСБ по Приморскому краю пресекли диверсию на участке железной дороги в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что двое 19-летних местных жителей попытались поджечь релейный шкаф по заданию украинских спецслужб. Свои действия они снимали на видео. Злоумышленников задержали и отправили под стражу.

В конце мая в Саратовской области суд приговорил трех жителей в возрасте от 20 до 23 лет по уголовному делу о государственной измене и диверсии. Мужчины за 75 тысяч рублей подожгли несколько релейных шкафов и вышку мобильной связи. Преступники проведут в местах лишения свободы 16 и 18 лет.