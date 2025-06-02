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16:45, 2 июня 2025Бывший СССР

Глава украинской делегации в Стамбуле сделал заявление после переговоров

Умеров: На переговорах с Россией договорились о новом обмене пленными
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились о новом обмене пленными. Заявление по итогам двусторонней встречи сделал глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Второй пункт: освобождение всех людей. Надеемся на освобождение всех пленных и возвращение гражданских», — заявил представитель Киева.

Он отметил, что о деталях обмена стороны позже проинформируют подробнее.

Ранее завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Он продлился больше часа. В МИД Турции итоги двустороннего контакта оценили фразой «прошли не негативно».

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