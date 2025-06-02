Игру котят дальневосточного леопарда сняли на видео в российском заповеднике

Игра котят дальневосточного леопарда попала на видео в заповеднике в Приморье

Игру котят дальневосточного леопарда сняли на видео в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Ролик опубликован в Telegram-канале природоохранной организации.

На камеру попал момент, когда юные хищники бегали друг за другом по лесу. Авторы публикации пояснили, что такие игры нужны для тренировки мышц и охотничьих навыков. Кроме того, для больших кошек это первый социальный опыт.

Ранее в заповеднике «Земля леопарда» в объектив фотоловушки попал выводок кабанят. На кадрах видно четверых полосатых детенышей, которые вышли на опушку.