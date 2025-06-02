Мединский пообещал передать Москальковой список украинских детей

Мединский: Украинский список из 339 детей передадут в офис Москальковой

Глава переговорной делегации и помощник президента России Владимир Мединский в эфире телеканала Россия 24 пообещал передать украинский список из 339 детей в офис уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

По его словам, это не означает, что потерянные дети находятся на территории России. Они могут быть где угодно, пояснил Мединский.

«Может быть, на Украине, может быть, где-то еще, может быть, в Норвегии. Будем заниматься каждым из этих детей. Дети — самое главное. Главное, чтобы они вернулись домой», — добавил он.

О том, что Россия получила список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта Мединский сообщил ранее 2 июня. По словам главы российской делегации, тема детей была центральной на переговорах. Он подчеркнул, что из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев.