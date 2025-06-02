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12:12, 2 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на опубликованный в украинских СМИ меморандум Киева

Сенатор Климов: Лично для меня ничего нового в меморандуме Киева нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Ничего нового в меморандуме Киева по урегулированию конфликта нет, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на опубликованный в украинских СМИ документ.

«Киев на разных этапах это все произносил либо его просили ровно это произносить. Новый элемент — это то, что формулировки стали помягче. Они не так дико звучат, как раньше. Нотки требовательности они умерили, но в целом ситуация, конечно, не сильно сдвигается с мертвой точки. Хотя для начала обмена позициями это, может быть, и сгодится», — заявил Климов.

Решать на самом деле нашей переговорной группе, которая, я уверен, ознакомилась полностью с текстом, предложенным украинской стороной. А они, надеюсь, внимательно прочтут наш текст

Андрей Климовзампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам
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При этом сенатор рассказал, что Россия не отказывалась от личной встречи с украинским лидером. Он напомнил, что в Москве заявляли, что при определенных обстоятельствах все может быть.

«Насчет признаний и непризнаний — у нас есть Конституция Российской Федерации, это наш основной закон. Там полностью перечислены все субъекты Российской Федерации. Нам чьих бы то ни было признаний ждать не нужно. Что касается их интеграции в Европейский союз, то внутри самого союза есть много тех, кто не желал бы видеть Украину в нем. Поэтому их хотелок совершенно недостаточно», — отметил Климов.

По поводу возвращения депортированных детей — мы много занимались этой проблематикой на серьезных международных площадках. Я участвовал в этих процессах. Они говорят о тысячах детей, но у нас есть данные нашей стороны, что их менее десяти человек. Это дети, которые по серьезным причинам не могут быть возвращены. Например, мы не видим фамилии и данные об их родственниках. Таких случаев всего несколько. Поэтому этот пункт сугубо пропагандистский по существу и фейковый изначально

Андрей Климовзампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Также сенатор напомнил, что Россия признала нейтральный статус Украины после того, как в Киеве провозгласили Декларацию независимости.

«Я бы им порекомендовал не забывать это. Это очень важная вещь», — заключил он.

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Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия получила от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Документ опубликовало украинское издание «Общественное».

Так, Киев потребовал безусловного прекращения огня в качестве условия для переговоров, а также возвращения всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». Кроме того, Киев отказывается брать на себя обязательство о нейтралитете, оставляя за собой право «быть частью евроатлантического сообщества» и двигаться на пути к членству в Европейском союзе.

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