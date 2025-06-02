Многодетным родителям захотели устроить дополнительный отпуск

РИАН: В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в ГД законопроект, которым предлагается ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в четырнадцать дней для многодетных родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы проекта — руководитель фракции, депутат Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в понедельник.

В пояснительной записке указывается, что законопроектом предлагается установить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. Отпуск предлагается предоставить в удобное для сотрудника время.

Также предусматривается, что по письменному заявлению отпуск может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, либо использован отдельно — полностью или по частям. Однако перенос указанного отпуска на следующий рабочий год проектом не допускается.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что часть российских семей получит увеличенные выплаты на детей с 1 июня в рамках перерасчета.