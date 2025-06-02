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16:25, 2 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе предрекли гибель промышленности Евросоюза из-за запрета «Северного потока»

UnHerd: Мерц запретом на «Северный поток» может погубить промышленность ЕС
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц может погубить промышленность Европейского союза (ЕС) из-за запрета сотрудничества с Россией по «Северному потоку». Такое мнение высказал обозреватель издания UnHerd Томас Фази.

«Полный запрет ЕС на российский газ, скорее всего, нанесет смертельный удар по и без того шатающейся промышленной базе Европы. Европа не только будет вынуждена импортировать еще большие объемы более дорогого сжиженного природного газа — в первую очередь из США — но, поскольку Россия перенаправляет свой СПГ на более отдаленные рынки, транспортные расходы возрастут, что приведет к росту и без того нестабильных мировых цен на газ и сделает импорт в ЕС еще более дорогим», — говорится в тексте публикации.

Кроме этого, по мнению Фази, подобные меры не только не исправят сложившуюся ситуацию, но и помешают нормализации отношений между ЕС и Россией.

Газопровод «Северный поток-2» не сертифицирован в Германии. После взрыва осенью 2022 года у него уцелела только одна нитка (у сертифицированного «Северного потока» разрушены обе нитки), но Россия неоднократно заявляла, что готова начать поставки по ней.

Ранее сообщалось, что канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия сделает все, чтобы не допустить перезапуск газопровода «Северный поток -2».

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