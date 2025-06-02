Журналист Боуз назвал атаку на российские аэродромы актом отчаяния Киева

Масштабная атака Украины на российские аэродромы свидетельствует о том, что власти страны находятся в полном отчаянии. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Гуллоуэю.

По его словам, таким образом Киев пытался отвлечь внимание от своих военных и политических провалов, а также спровоцировать Москву на необдуманные действия.

«Они хотят приуменьшить провальное контрнаступление, они хотят приуменьшить катастрофу в Курской области, они хотят приуменьшить тот факт, что Украина — это диктатура, в которой людей загребают с улиц или еще откуда-нибудь», — считает Боуз.

Ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказался о последствиях украинской атаки для России. По его словам, она не нанесет ущерб Москве из-за ее превосходства над Киевом на поле боя.