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03:12, 2 июня 2025Мир

На Западе раскрыли цель атаки Украины на российские военные аэродромы

Журналист Боуз назвал атаку на российские аэродромы актом отчаяния Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Масштабная атака Украины на российские аэродромы свидетельствует о том, что власти страны находятся в полном отчаянии. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Гуллоуэю.

По его словам, таким образом Киев пытался отвлечь внимание от своих военных и политических провалов, а также спровоцировать Москву на необдуманные действия.

«Они хотят приуменьшить провальное контрнаступление, они хотят приуменьшить катастрофу в Курской области, они хотят приуменьшить тот факт, что Украина — это диктатура, в которой людей загребают с улиц или еще откуда-нибудь», — считает Боуз.

Ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказался о последствиях украинской атаки для России. По его словам, она не нанесет ущерб Москве из-за ее превосходства над Киевом на поле боя.

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