В США прокомментировали удары Украины по российским аэродромам

Подполковник Дэвис: Удары ВСУ по российским аэродромам никак не повлияют на РФ

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам не нанесут ущерба России, считает полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Военный пояснил, что атака Киева никак не повлияет на Москву, поскольку российские войска значительно превосходят украинские по количеству людей и вооружений.

«Если бы кто-нибудь провел любой рациональный анализ, посмотрел на баланс сил между двумя сторонами, (...) стало бы очевидно, что Россия — высоко наверху, а Украина — глубоко на дне», — отметил он.

По мнению Дэвиса, целью ударов по аэродромам был срыв предстоящих переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.