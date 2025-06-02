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08:15, 2 июня 2025Силовые структуры

Начальник военного госпиталя и уборщик помогли призывникам избежать службы в армии

В Иркутске главу военного госпиталя осудили за помощь призывникам избежать армии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Иркутске начальник военного госпиталя, врач и уборщик помогали призывникам избежать службы в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, в январе 2022 года фигуранты придумали схему. Они оформляли фейковые справки с выдуманными болезнями уклонистам. За это суммарно они получили более 2,5 миллиона рублей от 16 человек.

В декабре 2024 года сотрудники попались. Суд приговорил их к четырем, пяти и 11 годам лишения свободы строгого режима и штрафам на суммы от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Ранее Свердловский областной суд ужесточил приговор бизнесмену, который за взятки помогал призывникам избежать службы в армии.

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