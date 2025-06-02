Начальник военного госпиталя и уборщик помогли призывникам избежать службы в армии

В Иркутске главу военного госпиталя осудили за помощь призывникам избежать армии

В Иркутске начальник военного госпиталя, врач и уборщик помогали призывникам избежать службы в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, в январе 2022 года фигуранты придумали схему. Они оформляли фейковые справки с выдуманными болезнями уклонистам. За это суммарно они получили более 2,5 миллиона рублей от 16 человек.

В декабре 2024 года сотрудники попались. Суд приговорил их к четырем, пяти и 11 годам лишения свободы строгого режима и штрафам на суммы от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Ранее Свердловский областной суд ужесточил приговор бизнесмену, который за взятки помогал призывникам избежать службы в армии.