Российскому бизнесмену ужесточили приговор за помощь призывникам избежать службы в армии

В Екатеринбурге суд ужесточили приговор бизнесмену, помогавшему избежать службы

Свердловский областной суд ужесточил приговор бизнесмену, который за взятки помогал призывникам избежать службы в армии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Размер штрафа был увеличен со 100 тысяч рублей до 4,3 миллиона рублей, то есть в 43 раза. Приговор в части вопроса конфискации денег отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

В декабре 2024 года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал предпринимателя виновным по статьям 290 («Получение взятки») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Тогда ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. При этом суд учел срок, который подсудимый провел под стражей и домашним арестом, и сократил размер штрафа до 100 тысяч рублей. Однако прокурор решил оспорить приговор.

Летом 2022 года бывший военный комиссар Орджоникидзевского района Екатеринбурга создал преступную группу, которая за деньги помогала мужчинам уклоняться от призыва. Среди членов группировки были сотрудники военкомата и медицинские работники. Желающим «откосить» от армии ставили диагнозы, по которым призывник признавался ограниченно годным к военной службе.

По версии следствия, осужденный искал родителей призывников, готовых заплатить, чтобы сыновья не попали в армию. Взятки передавались как лично, так и через посредников. Фигурант брал часть денег себе, а остальное передавал соучастникам. Мужчину задержали в июне 2023 года. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее прокурор запросил срок военкому, помогавшему российским хоккеистам избежать армии.