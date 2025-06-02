Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:38, 2 июня 2025Ценности

Одну деталь в образе Сары Джессики Паркер высмеяли в сети фразой «безумный пододеяльник»

Екатерина Ештокина

Фото: @sarahjessicaparker

Образ американской актрисы и продюсера Сары Джессики Паркер высмеяли в сети со словами «безумный пододеяльник». Соответствующие комментарии появились в соцсети X (ранее Twitter).

В третьем сезоне сериала «И просто так» 60-летняя артистка предстала в цветном полосатом платье длины миди Ossie Clark в стиле 70-х и сабо без каблука Dr. Scholl. При этом звезда позировала в массивной клетчатой шляпе Maryam Keyhani стоимостью 511 долларов (40,3 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Пользователи раскритиковали наряд Паркер. «Кэрри Брэдшоу в дурацкой шляпе», «Я могу поддержать самые дикие модные решения Кэрри, но эта шляпа-пододеяльник действительно безумна», «Кэрри, что это за шляпа?» — написали они.

В декабре 2024 года образом Паркер на кинофестивале восхитились в сети. Звезда сериала «Секс в большом городе» вышла в свет в золотом облегающем платье-миди, расшитом пайетками и декорированном бахромой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры в Стамбуле прошли после беспрецедентной атаки на аэродромы. Как в России отреагировали на итоги встречи?

    Курорт Сбера подарил детскую игровую площадку селу Манжерок

    Системы ПВО уничтожили пять беспилотников над российским регионом

    Россиян предупредили об изменении правил смены пароля на «Госуслугах»

    Стало известно состояние попавшего несколько раз под машину петербургского мотоциклиста

    Политолог заявил о победе Трампа на выборах президента Польши

    Раскрыто условие заключения мирного договора в меморандуме России

    Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу

    52-летняя Хайди Клум снялась в рекламе бикини

    Военный эксперт назвал причину незащищенности российских бомбардировщиков на аэродромах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости