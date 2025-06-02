Одну деталь в образе Сары Джессики Паркер высмеяли в сети фразой «безумный пододеяльник»

Образ американской актрисы и продюсера Сары Джессики Паркер высмеяли в сети со словами «безумный пододеяльник». Соответствующие комментарии появились в соцсети X (ранее Twitter).

В третьем сезоне сериала «И просто так» 60-летняя артистка предстала в цветном полосатом платье длины миди Ossie Clark в стиле 70-х и сабо без каблука Dr. Scholl. При этом звезда позировала в массивной клетчатой шляпе Maryam Keyhani стоимостью 511 долларов (40,3 тысячи рублей).

Пользователи раскритиковали наряд Паркер. «Кэрри Брэдшоу в дурацкой шляпе», «Я могу поддержать самые дикие модные решения Кэрри, но эта шляпа-пододеяльник действительно безумна», «Кэрри, что это за шляпа?» — написали они.

В декабре 2024 года образом Паркер на кинофестивале восхитились в сети. Звезда сериала «Секс в большом городе» вышла в свет в золотом облегающем платье-миди, расшитом пайетками и декорированном бахромой.