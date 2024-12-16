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13:53, 16 декабря 2024Ценности

В сети восхитились образом Сары Джессики Паркер на кинофестивале

Екатерина Ештокина
Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер. Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер посетила Международного кинофестиваля в Саудовской Аравии и восхитила фанатов в сети своим образом. Снимки и комментарии приводит Daily Mail.

59-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» вышла в свет в золотом облегающем платье-миди, расшитом пайетками и декорированном бахромой. Помимо этого, знаменитость надела босоножки на каблуках в тон наряду. Свой образ она дополнила блестящей коричневой сумкой.

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Пользователи сети оценили внешний вид Паркер в комментариях под материалом. «Выглядит красиво и естественно», «Она потрясающая. Стареет изящно и все равно выглядит потрясающе. Шикарная женщина», «Очень нравится ее платье», «Она прелестна», — написали они.

В мае Сара Джессика Паркер прошлась по улице в прозрачном платье. Знаменитость попала в объективы папарацци во время третьего сезона сериала «И просто так...».

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