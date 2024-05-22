Сара Джессика Паркер прошлась по улице в прозрачном платье

Актриса Сара Джессика Паркер прошлась по улице в длинном прозрачном платье

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер прошлась по улице в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

59-летняя знаменитость попала в объективы папарацци во время третьего сезона сериала «И просто так...». На размещенных кадрах звезда предстала в прозрачном платье длины миди, сквозь которое просвечивался темный бюстгальтер. Поверх упомянутого наряда актриса надела бомбер из такого же материала.

Помимо этого, Паркер распустили светлые волосы, уложив их в крупные локоны, и сделали макияж в нейтральных тонах.

Ранее в мае внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников. Знаменитость заметили во время прогулки в Нью-Йорке в укороченных брюках с лампасами, белом топе и черном плаще с гороховым принтом.