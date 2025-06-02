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19:23, 2 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Переговорный импульс объявили исчерпанным

Политолог Алексей Наумов: Импульс переговоров России и Украины исчерпан
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Импульс переговорного процесса России и Украины на данный момент исчерпан. Об этом в комментарии «Ленте.ру» объявил политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Пока переговорный импульс исчерпан. Когда изменится военный расклад (а он, вероятно, изменится в пользу России), тогда и возможны новые переговоры», — подчеркнул он.

В связи с этим, по словам Алексея Наумова, вряд ли стоит ждать новых раундов переговоров в обозримом будущем. Каждая из сторон откажется принимать условия другой: Украина не примет российский меморандум, а Россия откажется от встречи лидеров. В то же время и Москва, и Киев постараются перетянуть на свою сторону Дональда Трампа, заключил эксперт.

Алексей Наумов также оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. По его мнению, они прошли с минимальным успехом.

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