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18:58, 2 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России оценили итоги переговоров России и Украины

Политолог Алексей Наумов: Успех переговоров России и Украины минимален
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Переговоры России и Украины прошли сегодня в Стамбуле с минимальным успехом. На это в комментарии «Ленте.ру» обратил внимание политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Переговоры прошли с минимальным успехом. В принципе, от них ничего больше не ждали», — подчеркнул он.

При этом, по словам эксперта, важно, что на переговорах все-таки решались конкретные вопросы. Среди них — обмены телами и военнопленными. Этого результата может оказаться достаточным, чтобы показать президенту США Дональду Трампу прогресс в переговорном треке, заключил Алексей Наумов.

Ранее итоги второго раунда российско-украинских переговоров оценил глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, встреча стала этапом на пути к мирному урегулированию.

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