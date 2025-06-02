В России оценили итоги переговоров России и Украины

Политолог Алексей Наумов: Успех переговоров России и Украины минимален

Переговоры России и Украины прошли сегодня в Стамбуле с минимальным успехом. На это в комментарии «Ленте.ру» обратил внимание политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Переговоры прошли с минимальным успехом. В принципе, от них ничего больше не ждали», — подчеркнул он.

При этом, по словам эксперта, важно, что на переговорах все-таки решались конкретные вопросы. Среди них — обмены телами и военнопленными. Этого результата может оказаться достаточным, чтобы показать президенту США Дональду Трампу прогресс в переговорном треке, заключил Алексей Наумов.

Ранее итоги второго раунда российско-украинских переговоров оценил глава комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, встреча стала этапом на пути к мирному урегулированию.