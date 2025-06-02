В Госдуме оценили второй раунд российско-украинских переговоров

Слуцкий о переговорах Москвы и Киева: Еще больше наших солдат вернутся на родину

Еще больше российских солдат вернутся на родину. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий оценил прошедший второй раунд российско-украинских переговоров. Слова депутата приводит ТАСС.

По его мнению, очередные переговоры в Стамбуле стали еще одним этапом на пути к мирному урегулированию.

«Получили развитие договоренности по продолжению масштабных обменов пленными. Больные и тяжелораненые будут обмениваться по принципу "всех на всех". Еще больше российских солдат вернутся на родину. И это уже важнейший итог», — сказал парламентарий.

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня. Встреча длилась чуть более часа, переговоры шли на русском языке. В ходе заседания делегации обсудили обмены пленными. Российскую сторону представила делегация во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским. Украинскую сторону представил глава Минобороны Рустем Умеров.