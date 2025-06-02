Предсказана реакция Трампа на атаку ВСУ российских аэродромов

Политолог Дудаков: Атака ВСУ на аэродромы России невыгодна США

Реакция США на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам с помощью дронов может быть непубличной, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он также подчеркнул, что действия Киева расходятся с интересами Вашингтона.

«Официальной реакции США пока нет. Сегодня будут пресс-конференции, и, вероятно, тогда журналисты зададут все вопросы. Но мы уже сейчас наблюдаем попытку Вашингтона отстраниться от ситуации с атакой российских аэродромов и показать себя стороной, которая ничего не знала», — сказал Дудаков.

Политолог заметил, что атака со стороны Украины является достаточно негативным сценарием для США, которые не хотят эскалации напряженности. Он допустил, что Киев действовал, опираясь не на американцев, а на европейцев.

«Реакция Вашингтона, президента США Дональда Трампа может быть любой. Может, это будет что-то непубличное — например, Киеву пригрозят остановкой поставок разведданных и оружия. Или же Трамп выйдет и скажет пару ласковых слов. Может быть и что-то радикальное. Сейчас не стоит гадать на кофейной гуще, лучше дождаться пресс-конференции», — предложил политолог.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.