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20:32, 2 июня 2025Забота о себе

Психолог назвала лучший возраст для первых отношений

Психолог Соловьева: От 18 до 25 лет нужно пробовать себя в карьере и любви
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

В возрасте от 18 до 25 лет необходимо попробовать себя в любви и карьере, уверена психолог Елена Соловьева. Лучший возраст для первых отношений она назвала радиостанции «Говорит Москва».

«[В возрасте от 18 до 25 лет] должна случиться первая любовь, первые отношения, в которых мы понимаем, что такое психоэмоциональная близость и психосексуальный контакт. Если в этом возрасте происходит травматизация, не случилось таких отношений, то близость по возрасту не формируется», — объяснила Соловьева.

Психолог добавила, что в этом возрасте также необходимо попробовать и занять себя делом, работой. А если человек затянул с обучением или после обучения не устроился на работу, его идентичность может не сформироваться, резюмировала она.

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