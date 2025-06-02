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03:46, 2 июня 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слова «Боброскот» и «Веселье»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выдала в эфир восемь загадочных сообщений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», днем 1 июня выдала в эфир восемь загадочных сообщений. На это обратил внимание военблорег Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Для неизвестных получателей были переданы слова «Уткорой», «Моржовый», «Луговой», «Пчелодер», «Буйнак», «Веселье», «Пупсолет» и «Боброскот».

До этого станция оживала 31 мая. Тогда в эфире звучали слова «Лучоторг» и «Копна».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с событиями на СВО.

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