«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слова «Боброскот» и «Веселье»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выдала в эфир восемь загадочных сообщений

Российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», днем 1 июня выдала в эфир восемь загадочных сообщений. На это обратил внимание военблорег Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Для неизвестных получателей были переданы слова «Уткорой», «Моржовый», «Луговой», «Пчелодер», «Буйнак», «Веселье», «Пупсолет» и «Боброскот».

До этого станция оживала 31 мая. Тогда в эфире звучали слова «Лучоторг» и «Копна».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с событиями на СВО.