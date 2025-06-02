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09:00, 2 июня 2025Силовые структуры

Раскрыта дата последней проверки моста в Брянской области перед подрывом

Специалисты проверяли мост под Брянском 30 мая и не нашли посторонних предметов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

В Брянской области специалисты последний раз обследовали мост 30 мая — за день до трагедии. Дату раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, специалисты проверили мост и не нашли никаких посторонних предметов. Следовательно, установить самодельное взрывное устройство могли только 31 мая, а ночью взрывчатка сдетонировала и обвалила мост.

Предварительно, четыре взрывных устройства весом по одному килограмму установили неизвестные. Вид взрывного устройства пока не назван. Места подрыва были обнаружены на двух участках железной дороги и на опорах моста.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Семь человек не выжили, еще 104 пострадали. В регионе был объявлен трехдневный траур.

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