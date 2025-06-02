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11:26, 2 июня 2025Силовые структуры

Раскрыто наказание для виновных в махинациях с санаторием афганцев «Русь»

Виновным в махинациях с санаторием «Русь» для афганцев грозит до 10 лет колонии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Бывшему руководителю организации «Инвалиды войны» Андрею Чепурному и гендиректору центра «Ветеран-Русь» Валерию Белялову, задержанным за махинации с 48 зданиями центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов «Русь», грозит до десяти лет колонии. Возможное наказание для них раскрывает ТАСС.

Чепурной и Белялов сейчас находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, в марте 2017 года фигуранты незаконно получили право собственности на объекты недвижимости, которые безвозмездно передали некоммерческой организации. Спустя шесть лет Рузский суд Московской области признал договор о передаче имущественного комплекса, который до сих пор находится в собственности этой фирмы, незаконным.

Ущерб составил один миллиард рублей.

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