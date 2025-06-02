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11:03, 2 июня 2025Силовые структуры

Назван ущерб от махинаций с санаторием для инвалидов-афганцев и бойцов СВО

МВД: Ущерб от махинаций с санаторием «Русь» инвалидов-афганцев превысил ₽1 млрд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Ущерб по уголовному делу о мошенничестве с объектами санатория «Русь», где должны проходить реабилитацию воины-интернационалисты и участники специальной военной операции (СВО), превысил 1 миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в марте 2017 года фигуранты уголовного дела незаконно приобрели право собственности на 48 зданий санатория, которые безвозмездно передали некоммерческой организации. В мае 2023 года Рузский суд Московской области признал незаконным договор о передаче имущественного комплекса, который до сих пор находится в собственности этой фирмы.

По делу арестованы на два месяца бывший руководитель организации «Инвалиды войны» и гендиректор центра «Ветеран-Русь» Валерий Белялов. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.

Расследование контролирует руководство МВД и Генпрокуратуры России.

Санаторий ЦК КПСС «Русь» в Рузском районе Подмосковья в 1992 году от государства получил Фонд инвалидов войны в Афганистане. После ликвидации фонда в 2014 году санаторий оказался у Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы «Инвалиды войны». Уголовное дело о махинациях с объектами санатория было прекращено, однако в 2025 году расследование возобновили.

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