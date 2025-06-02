В МВД решили вернуть санаторий ЦК КПСС для реабилитации участников СВО

МВД РФ просит об аресте имущества санатория «Русь» в защиту прав бойцов СВО

Назван ущерб от махинаций с санаторием для инвалидов-афганцев и бойцов СВО

Начало событий в новости Назван ущерб от махинаций с санаторием для инвалидов-афганцев и бойцов СВО

Следственный департамент МВД России планирует обратиться в Мещанский суд Москвы с ходатайством о наложении ареста на имущество санатория «Русь» в Рузском районе Подмосковья, ранее принадлежащем ЦК КПСС. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ведомство намерено восстановить нарушенные права инвалидов воинов-интернационалистов и участников специальной военной операции (СВО) и вернуть комплекс, который сейчас находится в собственности некоммерческой организации.

Недвижимость была незаконно передана бывшим руководителем Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» Андреем Чепурным. Он и гендиректор автономной некоммерческой организации «Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн «Ветеран-Русь» Валерий Белялов арестованы по обвинению в мошенничестве, совершенном в марте 2017 года. Тогда они обманом приобрели право собственности на 48 зданий комплекса санатория. Ущерб по уголовному делу о мошенничестве превысил 1 миллиард рублей.

Санаторий ЦК КПСС «Русь» в Рузском районе Подмосковья в 1992 году от государства получил Фонд инвалидов войны в Афганистане. После ликвидации фонда в 2014 году санаторий оказался у Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы «Инвалиды войны». Уголовное дело о махинациях с объектами санатория было прекращено, однако в 2025 году расследование возобновили.

