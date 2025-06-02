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05:14, 2 июня 2025Мир

Раскрыто отношение Трампа и Келлога к позиции Путина по Украине

Público: Трамп и Келлог понимают оправданность позиции Путина по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп и его спецпосланник Кит Келлог понимают оправданность позиции российского лидера Владимира Путина по конфликту на Украине. Об этом пишет испанская газета Público.

В статье отмечается, что Трамп и Келлог осознают, что Путину не следует угрожать, поскольку у него «есть собственная повестка», которая опирается на ситуацию на поле боя.

Автор материала обращает внимание, что Россия наращивает военное преимущество, что, возможно, позволит ей через несколько месяцев диктовать условия перемирия.

В материале подчеркивается, что США придется выстраивать конструктивный диалог с Россией, несмотря на недовольство Трампа отсутствием результатов в переговорах и действиями Москвы.

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