«Роснефть» модернизировала методы анализа газовых и газоконденсатных скважин

«Роснефть» развернула 24 собственных цифровых решения для нефтегазодобычи

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе дополнили корпоративный программный комплекс «РН-ВЕГА» возможностью комплексного анализа динамических данных для газовых и газоконденсатных скважин без необходимости остановки их работы.

Усовершенствованный функционал цифрового продукта позволяет детально моделировать и анализировать работу скважин в условиях низкопроницаемых газовых пластов с учетом влияния забойного и пластового давлений. На основе полученных результатов специалисты оперативно анализируют причины изменения дебита скважины и подбирают эффективные геолого-технические мероприятия.

Разработанную методику комплексного анализа динамических данных апробировали на скважинах Уренгойского газоконденсатного месторождения «Роснефти». Потенциальный экономический эффект от внедрения нового функционала на предприятии оценивается в 44 миллиона рублей в год за счет сокращения длительности и объемов традиционных видов газодинамических исследований с остановкой скважин.

Внедрение новой методики позволит повысить эффективность мероприятий по интенсификации добычи газа и конденсата на месторождениях Компании.

«Роснефть» — первая нефтяная компания в России, которая успешно создает программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Специалисты компании разработали уже 24 уникальных программных продукта.