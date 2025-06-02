Россияне стали осторожнее оценивать свои возможности на рынке труда

«Ъ»: Работники ряда сфер стали осторожнее оценивать свои шансы на рынке труда

За последний год работники ряда сфер стали осторожнее оценивать собственные возможности на российском рынке труда, что может косвенно свидетельствовать о снижении темпов появления новых вакансий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС.

Эксперты провели телефонные опросы россиян в марте-апреле 2025 года. По итогам исследования выяснилось, что за последние 12 месяцев доля почти не беспокоящихся о потере основного места труда граждан упала на 4 процентных пункта (п.п.) — с 87 до 83 процентов.

Чаще других на большие риски лишиться работы указывали самозанятые, владельцы предприятий и ИП — 14 процентов. В среде наемных сотрудников показатель составил 11 процентов. Более высокий риск потери работы — по сравнению с работниками сферы услуг — отметили, в частности, занятые в промышленности и сельском хозяйстве.

Вместе с тем за год снизилась доля полагающих, что найти схожую с текущей работу будет легко или очень легко. Весной 2025 года схожих настроений придерживались 41 процент опрошенных, тогда как годом ранее показатель составлял 49 процентов. Кроме того, за отчетный период увеличилась доля тех, кто считает, что найти подобную работу будет трудно или очень трудно — с 45 до 51 процентов.

Чтобы резко не ухудшить собственное финансовое положение, ряд граждан в России предпочитают работать на двух и более работах. По итогам первого квартала 2025 года таковых россиян насчитывалось в общей сложности 1,044 миллиона. У мужчин в целом подобная практика встречается чаще, чем у женщин. Около четверти имеющих дополнительное место труда представляют собой квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства.