Число работающих на двух и более работах россиян упало до минимума

Число работающих на двух и более работах россиян упало до 1,044 миллиона

По итогам января-марта 2025 года число работающих на двух и более работах россиян сократилось до исторического минимума и вплотную приблизилось к отметке в миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Речь идет о занятых одновременно на нескольких работах гражданах в возрасте от 15 лет. За отчетный период их суммарное количество снизилось до 1,044 миллиона и оказалось минимальным значением за всю историю статистических наблюдений. До этого показатель не опускался ниже уровня в 1,3 миллиона, уточнили в ведомстве.

Чаще всего вторая работа россияне связана с предпринимательской деятельности без образования юридического лица. Подобным родом бизнеса помимо основного места труда занимались в начале 2025 года в общей сложности 380 тысяч человек. При этом мужчины чаще женщин имеют вторую работу — 563 тысяч против 481 тысячи соответственно.

Порядка 25 процентов имеющих дополнительное место труда представляют собой квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства. Подобное совмещение характерно для задействованных в рыбоводстве и рыболовстве граждан (295 тысяч человек). Также дополнительная работа есть у 185 тысяч специалистов высшего уровня квалификации и 156 тысяч квалифицированных рабочих в промышленности, строительстве и транспорте, заключили в Росстате.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные SuperJob сообщило, что почти треть россиян регулярно сталкивается с переработками на основном месте труда. В целом 77 процентов опрошенных заявили, что хотя бы раз за свою профессиональную карьеру сталкивались с подобным явлением. Из них 31 процент заявили, что подобная практика является для них регулярной, а еще 46 процентов — периодической.