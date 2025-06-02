Российские бойцы рассказали о найденном у солдата ВСУ видеодневнике

ТАСС: Бойцы РФ нашли видеодневник солдата ВСУ с жалобами на отсутствие ротации

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вел видеодневник с позиций в районе Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР), в котором жаловался на отсутствие ротации, обезвоживание среди сослуживцев и регулярные атаки российских дронов. Видео с телефона, обнаруженного бойцами 1194-го мотострелкового полка Южной группировки российских войск, оказалось в распоряжении ТАСС.

«Наши ребята героически выполнили задачу, а после штурма обнаружили сотовый телефон противника. Долгое время мы его не могли разблокировать, обращались к специалистам, и вот с помощью нашей контрразведки мы получили доступ к информации на данном телефоне, воспользовались ей», — сообщил офицер управления полка с позывным Ялта. Он указал, что боец ВСУ был ликвидирован вместе со своими сослуживцами в ходе штурма позиций.

На одной из записей украинский военный рассказывал о регулярных артиллерийских обстрелах со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ и налетах дронов, признавая превосходство российской стороны в воздухе. Из другого видео следует, что некоторые бойцы ВСУ находились на позициях по меньшей мере 20 дней без ротации.

Как и автор записей, другие солдаты в соседних блиндажах страдали от обезвоживания, находясь без воды по двое суток. Украинский военнослужащий отмечал, что командование изредка сбрасывало им с дрона по одной полулитровой бутылке воды на двух человек.

Ранее жизнь и смерть бойца ВСУ восстановили по записям в его телефоне. Вадим Сусло родился в Полтавской области, работал в строительном магазине и увлекался компьютерными играми. В ноябре 2024 года мужчину мобилизовали, признав годным к службе, несмотря на хронические заболевания.