Российские коммерсанты завышали цены на медоборудование и похитили половину бюджета

Двух коммерсантов задержали за хищения ₽57 млн при поставках медоборудования

Сотрудники силовых структур задержали двух коммерсантов за хищение 57 миллионов рублей на поставках медицинского оборудования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о заместителе начальника продаж «Дельруса» Игоре Игнатове и коммерческом директоре «ТДА-Сервис» Александре Хоцине. По версии следствия, в 2022 году между указанными компаниями был заключен госконтракт на поставку медоборудования на сумму свыше 100 миллионов рублей. В рамках исполнения контракта Игнатов и Хоцин похитили больше половины средств бюджета, завышая цену товаров, и затем распределили эти деньги между собой.

Сейчас первый из них находится в СИЗО, а второй — под домашним арестом.

Ранее в Севастополе следователи возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении при выполнении государственного оборонного заказа.