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19:53, 2 июня 2025Мир

Российское посольство ответило на обвинения Великобритании в кибератаках

Посольство России отвергло обвинения Великобритании в кибератаках
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Посольство России категорически отвергает обвинения Великобритании в ежедневных кибератаках, якобы организованных российской стороной. Соответствующее заявление дипмиссии передает ТАСС.

«Посольство категорически отвергает эти подложные и нелепые обвинения. Очень жаль, что, сменив во власти консерваторов, лейбористы продолжают высасывать из пальца все те же русофобские небылицы», — подчеркнули российские дипломаты.

В посольстве также отметили, что подобные обвинения в адрес России нужны Лондону, чтобы «списать на них свою беспомощность в экономике и обосновать "не по карману" растущие военные затраты».

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство переходит в режим готовности к войне. По его словам, Великобритания «не может игнорировать» угрозу, исходящую от России.

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