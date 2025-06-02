Посольство России отвергло обвинения Великобритании в кибератаках

Посольство России категорически отвергает обвинения Великобритании в ежедневных кибератаках, якобы организованных российской стороной. Соответствующее заявление дипмиссии передает ТАСС.

«Посольство категорически отвергает эти подложные и нелепые обвинения. Очень жаль, что, сменив во власти консерваторов, лейбористы продолжают высасывать из пальца все те же русофобские небылицы», — подчеркнули российские дипломаты.

В посольстве также отметили, что подобные обвинения в адрес России нужны Лондону, чтобы «списать на них свою беспомощность в экономике и обосновать "не по карману" растущие военные затраты».

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство переходит в режим готовности к войне. По его словам, Великобритания «не может игнорировать» угрозу, исходящую от России.