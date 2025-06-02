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18:24, 2 июня 2025Интернет и СМИ

В сети распространили дипфейк со словами главы Иркутской области об уничтожении самолетов

В сети распространили дипфейк с заявлением губернатора Иркутской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Игорь Кобзев

Игорь Кобзев. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В сети распространилось видеообращение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в котором он якобы сообщает о полном уничтожении всех боеспособных самолетов стратегической авиации, которые находились на военном аэродроме в момент атаки дронов. В правительстве области назвали ролик фейком, он имеет признаки монтажа.

В Telegram-каналах распространилось видео, на котором Кобзев обращается к гражданам и сообщает, что дронами были уничтожены боеспособные самолеты. Он также якобы отмечает, что по этой причине Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не будут атаковать область.

Правительство Иркутской области в своем Telegram-канале сообщило, что ролик был создан при помощи нейросети. Россиян призвали доверять только официальным каналам информации.

Оригинал видео был опубликован 1 июля в личном Telergam-канале Игоря Кобзева. В нем губернатор сообщает гражданам о блокировке и уничтожении фуры, с которой запускались дроны, просит не публиковать кадры с дронами, а также рассказывает о работе оперативных служб. Об уничтожении самолетов нет ни слова.

Можно заметить, что в оригинальном видео звук чистый: слышно птиц, шаги людей за кадром. В это же время на фейковом видео слышны неорганичные шумы, которые заглушают голос Кобзева.

Информация о том, что губернатор Иркутской области якобы сообщил о полном уничтожении всех боеспособных самолетов стратегической авиации, которые находились на аэродроме в момент атаки дронов, не получила распространение в российских СМИ.

По результатам анализа системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир», видео является дипфейком. «Зефир» была разработана АНО «Диалог регионы» для мониторинга аудиовизуального контента, в том числе для выявления материалов категории «дипфейк».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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