Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:50, 2 июня 2025Бывший СССР

Стало известно одно условие российского меморандума в отношении санкций

Российский меморандум установил снятие всех санкций в отношении России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российский меморандум установил необходимость снятия всех санкций в отношении России. Полную версию документа публикует ТАСС.

«Меморандум РФ подразумевает снятие всех действующих санкций Украины в отношении РФ и отказ от новых», — стало известно одно из условий.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский рассказал о российском меморандуме. По его словам, это не ультиматум России Украине, а способ достижения мира.

В документе также обозначена позиция России по проведению выборов на Украине. Киев должен объявить дату выборов президента и Верховной Рады не позднее 100 дней после отмены военного положения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры в Стамбуле прошли после беспрецедентной атаки на аэродромы. Как в России отреагировали на итоги встречи?

    Курорт Сбера подарил детскую игровую площадку селу Манжерок

    Системы ПВО уничтожили пять беспилотников над российским регионом

    Россиян предупредили об изменении правил смены пароля на «Госуслугах»

    Стало известно состояние попавшего несколько раз под машину петербургского мотоциклиста

    Политолог заявил о победе Трампа на выборах президента Польши

    Раскрыто условие заключения мирного договора в меморандуме России

    Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу

    52-летняя Хайди Клум снялась в рекламе бикини

    Военный эксперт назвал причину незащищенности российских бомбардировщиков на аэродромах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости