Стало известно одно условие российского меморандума в отношении санкций

Российский меморандум установил снятие всех санкций в отношении России

Российский меморандум установил необходимость снятия всех санкций в отношении России. Полную версию документа публикует ТАСС.

«Меморандум РФ подразумевает снятие всех действующих санкций Украины в отношении РФ и отказ от новых», — стало известно одно из условий.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский рассказал о российском меморандуме. По его словам, это не ультиматум России Украине, а способ достижения мира.

В документе также обозначена позиция России по проведению выборов на Украине. Киев должен объявить дату выборов президента и Верховной Рады не позднее 100 дней после отмены военного положения.