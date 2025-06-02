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20:12, 2 июня 2025Россия

Стало известно состояние попавшего несколько раз под машину петербургского мотоциклиста

РЕН ТВ: Попавшему под колеса Rolls-Royce мотоциклисту еще требуется операция
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мотоциклисту, которого несколько раз переехал Rolls-Royce в Санкт-Петербурге, требуется еще одна операция. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

На данный момент его уже прооперировали, однако впереди еще одно хирургического вмешательство. Отмечается, что за ним ухаживает его брат.

«У него сейчас процедуры, они ухаживают, у него давление, температура. Это все в таком духе», — рассказал родственник.

О ДТП стало известно 1 июня. 37-летний водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

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