Украинская делегация покинула место переговоров

Украинская делегация покинула дворец в Стамбуле, где состоялись переговоры

Украинская делегация покинула дворец Чираган в Стамбуле, где состоялись переговоры с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

Возглавляющий украинскую команду министр обороны Рустем Умеров вышел к прессе и дал короткий комментарий.

Ранее второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле закончился.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Чираган на переговоры России и Украины. По информации СМИ, турецкая сторона, помимо главы МИД, на переговорах также была представлена руководителем национальной разведки и главой генштаба.