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16:22, 2 июня 2025Бывший СССР

Украинская делегация покинула место переговоров

Украинская делегация покинула дворец в Стамбуле, где состоялись переговоры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Украинская делегация покинула дворец Чираган в Стамбуле, где состоялись переговоры с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

Возглавляющий украинскую команду министр обороны Рустем Умеров вышел к прессе и дал короткий комментарий.

Ранее второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле закончился.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Чираган на переговоры России и Украины. По информации СМИ, турецкая сторона, помимо главы МИД, на переговорах также была представлена руководителем национальной разведки и главой генштаба.

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