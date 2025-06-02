Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 2 июня 2025Мир

В Белом доме заявили о готовности Трампа к переговорам с Путиным и Зеленским

Белый дом: Трамп открыт к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп открыт к трехсторонней встрече с российским главой Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским, но хотел бы видеть прямые переговоры России и Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Чиновница отказалась давать оценку прошедшим 2 июня переговорам в Стамбуле. По словам Ливитт, это сделает сам американский лидер.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что России получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.

По его словам, тема детей была центральной на переговорах с Украиной 2 июня. Мединский также подчеркнул, что из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на предложение о временном прекращении огня

    В МИД Турции оценили переговоры России и Украины

    Министр спорта назвал иностранного союзника России в вопросе допуска к турнирам

    Российское СМИ удалило статью о военных аэродромах после удара ВСУ

    Журналист WSJ испугался брать интервью у Мединского

    Мединский пообещал выяснить судьбу детей из списка Украины

    Представительница одной из самых опасных профессий в мире рассказала о своей работе

    В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

    Военкор раскрыл расходы Украины из-за выданных тел бойцов ВСУ

    Автомобиль влетел в фонтан в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости