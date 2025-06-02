В Белом доме заявили о готовности Трампа к переговорам с Путиным и Зеленским

Белый дом: Трамп открыт к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп открыт к трехсторонней встрече с российским главой Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским, но хотел бы видеть прямые переговоры России и Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Чиновница отказалась давать оценку прошедшим 2 июня переговорам в Стамбуле. По словам Ливитт, это сделает сам американский лидер.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что России получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.

По его словам, тема детей была центральной на переговорах с Украиной 2 июня. Мединский также подчеркнул, что из темы «похищения детей» Украина делает шоу для европейцев.

