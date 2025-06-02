В МИД рассказали о рухнувшем в Стамбуле мифе Украины

Мирошник: Переговоры в Стамбуле обрушили миф Украины о якобы похищении детей

Второй раунд переговоров в Стамбуле обрушил миф Украины о якобы похищении детей Россией. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Сегодня на глазах практически у всего мира торжественно рухнул украинский фейк об "украденных" детях. (...) Надувался пузырь, который был призван обвинить Россию чуть ли не в геноциде по отношению к крымским детям. Сегодня этот миф с грохотом развалился», — подчеркнул представитель МИД.

Мирошник прокомментировал передачу Украиной списка находящихся на территории России детей и отметил отсутствие верификации данных со стороны Киева. Дипломат указал на предыдущие заявления украинских властей о якобы тысячах вывезенных детей.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцык раскрыла значение обмена телами солдат для Вооруженных сил Украины. Она подчеркнула, что тела еще не учтены в официальных сведениях о потерях.